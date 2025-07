Al Teatro Antico di Taormina il concerto di Giovanni Allevi: ci siamo

il concerto

Sarà la “prima” assoluta per il “Concerto MM22 per violoncello e orchestra”, composto durante la degenza ospedaliera

Domani, sabato 5 luglio, Giovanni Allevi sarà di scena al Teatro Antico di Taormina con “Musica dall’Anima”, uno degli eventi più attesi nell’ambito della programmazione della “Perla”, organizzato Show Biz, Live Spettacoli, Concerto e Gamp.

Musicista, compositore, pianista, filosofo e scrittore, il maestro marchigiano viene unanimemente riconosciuto come un artista versatile per la sua innata capacità di parlare alle nuove generazioni, abbattendo i muri tra classica e contemporanea. La sua carriera, tra palchi internazionali e premi prestigiosi, tra libri best-seller e battaglie personali, è oggi un manifesto per molti giovani e non solo. A Taormina sarà la “prima” assoluta per il “Concerto MM22 per violoncello e orchestra”, composto durante la degenza ospedaliera. Un’opera concepita tra il dolore e la speranza, dove la parola “Mieloma” diventa suono e, al tempo stesso, dolce melodia. “Nostalgia”, adagio cantabile per violoncello e orchestra d’archi, primo estratto dal “Concerto MM22”, diventa un singolo, disponibile su tutte le piattaforme e store digitali.