Al teatro Politeama Garibaldi omaggio a Fabrizio De Andrè

spettacoli

Un concerto che rende omaggio a uno dei più importanti autori della musica italiana: Fabrizio De André. Domenica 25 maggio al Teatro “Garibaldi” Politeama di Palermo (alle ore 18,30), Ninè Ingiulla, la cui voce è sorprendentemente vicina a quella del cantautore genovese, ripercorrà i momenti musicali più importanti della carriera musicale dell’indimenticabile “Faber” De Andrè.

Ad accompagnarlo ci sarà la Bottega del Falegname, una tribute band specializzata nella riproposizione dei brani di Fabrizio De André, con particolare attenzione agli arrangiamenti sviluppati in collaborazione con la Premiata Forneria Marconi nel 1979. Il gruppo, composto da musicisti come Riccardo Pezzopane, Pierluigi Di Cesare e Paolo Di Cesare, affianca Ingiulla nella reinterpretazione del repertorio del cantautore genovese, con una cura particolare alla fedeltà stilistica e la resa scenica. A impreziosire l’evento la partecipazione del violinista Danilo Artale, in arte “Virtuoso Artale”.