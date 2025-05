Al via a Pordenone il percorso verso la Capitale cultura 2027

agenzia

Parigi: 'Definita la strategia, coinvolgeremo tutti'

PORDENONE, 15 MAG – Avviato a Pordenone il percorso verso la Capitale italiana della cultura 2027. “La priorità per l’amministrazione è che sia coinvolta tutta la città, come durante la progettazione, e gli incontri di questi giorni sono quindi finalizzati a definire tutti gli aspetti della realizzazione, per rendere sempre più palpabile l’atmosfera che accompagnerà Pordenone verso il 2027, il momento clou di questo percorso virtuoso”, ha spiegato l’assessore alla Cultura, Alberto Parigi. “È stata costituita la squadra di lavoro, ma oltre a questo incontreremo le associazioni e le altre realtà che, assieme a noi, devono mettere in campo i primi progetti, che si svolgeranno già nel 2025, quindi di fatto siamo già dentro il percorso di Capitale della cultura, non per niente la grande rassegna Estate a Pordenone sarà caratterizzata dal marchio ‘Verso Capitale della cultura’. Stiamo lavorando e coinvolgeremo come sempre tutti e tutta la città. Stiamo anche pensando a un incontro da fare a luglio, una sorta di big bang, in cui spiegheremo in dettaglio cosa stiamo facendo e cosa faremo” Il percorso verso la Capitale della cultura 2027 procede anche attraverso iniziative formative come ‘Cantiere Città’, un progetto di capacity building che il ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali stanno dedicando ai rappresentanti delle città finaliste della competizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA