Al Wave Summer Music 2025 a Catania c’è anche Lazza

Decisa la data a Villa Bellini

Trentuno anni il prossimo agosto, Jacopo Lazzarini in arte “Lazza”, è un rapper non di primo pelo, tredici anni di attività, studi in pianoforte, successivamente migrato nell’ area dell’hip hop.

I dischi editati puntualmente hanno raggiunto ragguardevoli numeri di vendita, “Locura” il più recente ha dato vita ad un omonimo tour, oltre ad una collaborazione artistica insieme a Laura Pausini in “Zeri in Più(Locura)”.