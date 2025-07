Alessandra Amoroso interrompe il concerto per “colpa” di Penelope: la bimba scalcia e lei lo spiega ai fan

musica

Un insolito e dolcissimo fuori programma per la cantante

Un insolito fuori programma per la cantante Alessandra Amoroso che – nel bel mezzo di un concerto – ha interrotto l’esibizione e spiegato ai fan che la bimba che porta in grembo, Penelope, scalcia. L’artista sbaglia due volte per i colpi della piccola.

(TikTok credit: amoroso.family)

