Alessandra Amoroso sbarca a Taormina con il suo tour estivo

il concerto

Domani al Teatro antico carrellata di successi con una tra le più amate interpreti della canzone italiana

Domani, sabato 12, al Teatro antico di Taormina (inizio alle 21,30), l’unica tappa siciliana di Alessandra Amoroso, impegnata nel suo “Fino a qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da “Friends and Partners”, che ha debuttato l’11 giugno scorso, con una serata speciale alle Terme di Caracalla. Sarà l’occasione per ascoltare, oltre agli storici successi, anche i brani inseriti nel suo ultimo album, “Io non sarei”, pubblicato il 13 giugno scorso, dopo il concerto romano in un luogo iconico della capitale.

Il lavoro discografico

“Nella serata di Caracalla – ha dichiarato l’artista pugliese – ho voluto accanto a me persone che nell’ultimo periodo mi sono state vicine, non solo come cantante, ma come persona, e con le quali ho condiviso tantissime cose al di là del palco e della musica”. Poi, riguardo, al suo lavoro discografico più recente, si è espressa così: “Per me “Io non sarei” rappresenta la completezza in quanto donna proprio, al di là del mio rapporto d’amore che è bellissimo per la prima volta nella mia vita. Ho mia figlia con me che io sento tutti i giorni e che mi dà un senso di benessere e ora vivo e sento che qualcosa è finalmente cambiato dentro me”. E rispetto al collegamento con il tour giunto a metà circa del percorso, ha aggiunto: “Lavoro a questo disco da un paio di anni, ho fatto un sacco di provini. Poi, ad un certo punto, ho smesso per un attimo, perché è come se mi si fosse bloccata la creatività e mi sono presa il mio tempo. Ho fatto tutte le cose mie che dovevo fare. L’idea di Zef, il mio produttore, non nasce per caso, avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse ad avere una visione e ad organizzare tutto. Ho iniziato a fidarmi e ad affidarmi. Ho incontrato Stefano una volta sola, ma siamo rimasti colpiti entrambi da questo incontro, che è avvenuto prima di “Fino a qui”. Quindi provinando, scartando, pensando, volevo dare qualcosa di diverso. Volevo raccontare quello che mi stava accadendo. Non ho mai firmato brani che non ho scritto, ci tengo a precisarlo. Però, qui c’è proprio una sostanza diversa, un mettersi in gioco a livello autorale che è completamente diverso rispetto all’Alessandra del passato”.

Alessandra si racconta