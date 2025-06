Alessio Bondì e il palermitano come lingua musicale

spettacoli

"Runnegghiè" è il quinto album: appuntamento a Palermo - Spazio Open, Cantieri Culturali alla Zisa, il 26 giugno per la rassegna "Sponde sonore"

Il coraggio di esprimersi seconda scelta senza condizionamenti dettati dal momento, dal mercato.

Una fase di transizione, delicata, da seguire attentamente nell’evoluzione, quella relativa alla scena italiana nei vari aspetti, soprattutto inerenti ai concerti.

Tour rinviati, slittati a date da destinarsi, ridimensionati rispetto alle volontà iniziali, allo stesso tempo l’opera certosina di alcuni musicisti che costruiscono il proprio appeal, centimetro dopo centimetro.

Alessio Bondì ha scelto una strada non agevole, ricca di contenuti e ricerca, il linguaggio del cantautore, utilizzando la lingua dialettale della città natale, porgendolo sulle vie d’Italia, esportando slang e suono in giro per le capitali europee.