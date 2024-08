Alex Britti ritorna a cantare in Sicilia

il tour

Il concerto a Naso

Sarà Alex Britti a firmare la colonna sonora dell’estate 2024 di Naso. Proprio il cantante romano, la sera di domenica 1 settembre in Piazza Roma, chiuderà i festeggiamenti in onore del patrono San Cono e, di fatto, anche della lunga estate nasitana che anche quest’anno proporrà tantissime opportunità di divertimento con eventi culturali, arte e spettacoli di ogni genere e per ogni età. L’evento a ingresso gratuito è promosso dal Comune di Naso.

«Abbiamo scelto il cantautore in una vasta rosa di nomi – spiega Gaetano Nani’ sindaco di Naso – quella di Naso al momento è l’unica data siciliana del tour estivo Live 2024 di Britti che, partito da qualche giorno, si concluderà il 18 ottobre a Roma».

Reduce dal successo di ‘Supereroi’, l’ultimo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre, e delle hit della scorsa estate “Tutti come te” e “Nuda”, con cui ha inaugurato la sua nuova fase artistica e il suo ritorno sulla scena musicale, Alex è pronto a riabbracciare il suo pubblico siciliano, in un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i nuovi brani del futuro disco in arrivo, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.