Alfa, il tour estivo e le due tappe siciliane di luglio

Il popolarissimo cantante a Castellammare e a Catania

L’onda infinita di cantanti generata da talent, rete, suoni hip hop, ha messo in evidenza poche certezze e qualche lieta novità, una di queste concerne Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, genovese arrivato alla grande popolarità grazie al gemellaggio insieme a Roberto Vecchioni nella rilettura di “Sogna ragazzo sogna”, al successo conseguito da “Bellissimissima”, alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, la pubblicazione di “Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato”, in ordine cronologico terzo capitolo discografico.