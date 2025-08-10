Torre Archirafi
Alla quarta edizione del “Rey Summer Festival” trionfano Greta Caruso e Anita D’Amico
L’evento canoro dedicato ai giovani talenti siciliani della musica, come ogni anno, ha visto esibirsi sul palco le più belle voci del panorama locale
Oltre 500 persone hanno gremito ieri sera Piazza Vagliasindi, il cuore del borgo marinaro di Torre Archirafi ( Riposto), in occasione della quarta edizione del “Rey Summer Festival”, l’evento canoro dedicato ai giovani talenti siciliani della musica che, come ogni anno, vede esibirsi sul palco le più belle voci del panorama locale. L’evento è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ripostese anche grazie alla presenza di artisti locali che hanno regalato ai presenti tanti momenti di spettacolo. La gara, anche in questa edizione, era suddivisa in due fasce: i giovanissimi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni e quella tra gli aspiranti cantanti tra i16 e i 30 anni.
Nella prima fascia ha trionfato la catanese Greta Caruso, appena 11 anni, che ha entusiasmato il pubblico e la giuria aggiudicandosi la registrazione di un brano cover in studio presso la Rey Production. Nella categoria “ adulti” la diciassettenne Anita D’amico, anche lei di Catania, ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il premio più ambito, ovvero la produzione e scrittura di un brano inedito con arrangiamento, registrazione, mix, masterign e distribuzione su oltre 200 piattaforme digitali, sempre presso la Rey Production.
La serata, condotta egregiamente da Stefano Mongioj, ha alternato momenti musicali e performance di spettacolo, con i giochi di fuoco del fachiro Nico Scaffidi che ha entusiasmato il pubblico con l'esibizione dei serpenti che hanno ammaliato particolarmente i presenti. Molta applaudita anche la partecipazione delle accademie e delle scuole di ballo del territorio ionico." E' stato un bel successo di pubblico che anche quest'anno ha mostrato di gradire l'evento che ogni anno ci rende sempre più orgogliosi- ha dichiarato Seby Rey, patron della manifestazione – a questo proposito vorrei ringraziare il comune di Riposto, il sindaco Davide Vasta e l'assessore allo Spettacolo Davide Palermo, per avere reso possibile la serata che si conferma un appuntamento attesissimo dell'estate ripostese, capace di dare spazio a tanti giovani talenti e allo stesso tempo, offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello artistico".