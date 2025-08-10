Alla quarta edizione del “Rey Summer Festival” trionfano Greta Caruso e Anita D’Amico

Torre Archirafi

L’evento canoro dedicato ai giovani talenti siciliani della musica, come ogni anno, ha visto esibirsi sul palco le più belle voci del panorama locale

Oltre 500 persone hanno gremito ieri sera Piazza Vagliasindi, il cuore del borgo marinaro di Torre Archirafi ( Riposto), in occasione della quarta edizione del “Rey Summer Festival”, l’evento canoro dedicato ai giovani talenti siciliani della musica che, come ogni anno, vede esibirsi sul palco le più belle voci del panorama locale. L’evento è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ripostese anche grazie alla presenza di artisti locali che hanno regalato ai presenti tanti momenti di spettacolo. La gara, anche in questa edizione, era suddivisa in due fasce: i giovanissimi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni e quella tra gli aspiranti cantanti tra i16 e i 30 anni.

Nella prima fascia ha trionfato la catanese Greta Caruso, appena 11 anni, che ha entusiasmato il pubblico e la giuria aggiudicandosi la registrazione di un brano cover in studio presso la Rey Production. Nella categoria “ adulti” la diciassettenne Anita D’amico, anche lei di Catania, ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il premio più ambito, ovvero la produzione e scrittura di un brano inedito con arrangiamento, registrazione, mix, masterign e distribuzione su oltre 200 piattaforme digitali, sempre presso la Rey Production.