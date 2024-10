“Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, l’epopea degli 883 secondo Mauro Repetto

teatro & musica

Nel 2025 lo spettacolo approda a Catania

Quando arrivarono le copie promozionali sui tavoli degli addetti ai lavori, alla maggior parte brillò l’idea di una burla discografica, la periodica emissione di un radi e getta, come avvenuta in varie occasioni.

Leggendo i crediti del disco, menzione per Claudio Cecchetto produttore e mentore della causa, alla resa dei conti negli annali la vicenda 883 conta vagonate di copie vendute, dall’iniziale “Hanno ucciso l’uomo ragno” ai vari capitoli successivi.

Scissa la società – Max Pezzali è riuscito a ritagliarsi una luce tra concerti sold out, San Siro e Circo Massimo – una collaborazione d’alta scuola con Nile Rodgers fondatore degli Chic, formazione storica di dance, per il brano “Le canzoni alla radio”, Mauro Repetto ha optato per un letargo artistico interrotto da una emissione editoriale, “Non ho ucciso l’uomo ragno”, titolo che gira sul luogo comune, che nel futuro immediato sarà l’asse centrale di una kermesse teatrale tra realtà e surreale, con protagonista lo stesso Repetto a raccontare del periodo aureo intorno a Fiorello, Jovanotti, Gerry Scotti, Claudio Cecchetto, mediante effetti visivi proiettati su schermi.