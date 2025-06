Alla scoperta della Sicilia con “I Viaggi del cuore”

Televisione

Sabato su Canale 5, alle 9.30, la puntata dedicata alla Valle del Belice, al Gal Terra Barocca e al territorio del Gal Terre del Golfo. Tra arte, fede, storia

I Viaggi del Cuore con Don Davide Banzato ci condurrà in Sicilia, regione protagonista di ben quattro puntate speciali sabato 7 Giugno alle 9:30 su Canale 5. In questa puntata cisposteremo in Sicilia Occidentale, sempre nell’ambito dell’iniziativa ‘Discovering Rural Sicily’che vede protagonisti sette Gruppi di Azione Locale (GAL) che hanno messo insieme le lorotradizioni, culture, bellezze artistiche e architettoniche per creare percorsi tanto insoliti quantocoinvolgenti (Ente capofila del progetto è il Gal Valle del Belice, gli altri sono Gal Etna Sud, GalTerra Barocca, Gal Terre di Aci, Gal Terre del Nisseno, Gal Valli del Golfo, Gal TaorminaPeloritani, Terre dei Miti e della Bellezza). Grazie a questo progetto questi sette GAL sono statipromotori di due puntate de I Viaggi del Cuore. Dopo aver scoperto la Sicilia Orientale, in questaseconda puntata scopriremo il Gal Valle del Belice, il Gal Terra Barocca, il Gal Terre delNisseno, e il Gal Valli del Golfo.

Il cammino inizia dal Gal Valle del Belice, in un luogo unico al mondo: il Cretto di Burri,un’opera monumentale d’arte contemporanea che abbraccia le rovine di Gibellina Vecchia, distruttadal terremoto del 1968. Qui, l’artista Alberto Burri ha trasformato il dolore in bellezza, creando unacolata bianca di cemento che ripercorre il tessuto urbano della città scomparsa. Un luogo che parladi lutto e rinascita, di silenzio e resistenza. Ma la storia di Gibellina non si è fermata tra le macerie.

A pochi chilometri, sorge Gibellina Nuova, un centro urbano rinato grazie all’arte e all’architetturacontemporanea. Qui, la comunità ha scelto di ripartire affidandosi alla creatività: piazze, chiese,installazioni a cielo aperto portano la firma di artisti e architetti di fama internazionale, facendo diGibellina Nuova un museo vivente e un esempio di rinascita culturale.

Proseguiamo nel Gal Valle del Belice, verso Caltabellotta, borgo arroccato a quasi mille metri sullivello del mare, tra rovine normanne, leggende greche e chiese antichissime come la Cattedrale diMaria Santissima Assunta. Qui, dove la roccia incontra la fede, si raccontano storie di santi, dieremi incastonati nella montagna e di cammini che uniscono cielo e terra.

Scendendo verso la costa sud-orientale, ci fermiamo a Santa Croce Camerina, nel cuore del GalTerra Barocca. Qui, il mare incontra le forme del barocco e l’anima rurale della Sicilia si riflettenei paesaggi che circondano Punta Secca. Da qui ci addentriamo nelle Cave di Ispica, canyonscolpiti nella roccia calcarea dove l’uomo ha abitato e pregato per millenni, in un dialogo costantecon la natura.Il viaggio prosegue nell’entroterra del Gal Terre del Nisseno, a Sutera, uno dei borghi piùautentici dell’isola. Scopriremo poi la Via dei Frati da Caltabellotta alla Miniera della Gabara.Sempre nel territorio del Gal Terre del Nisseno visiteremo poi il Castello di Mussomeli, una dellefortezze medievali più imponenti della Sicilia centrale.

Sul litorale meridionale, nel territorio del Gal Terre del Golfo, ci attende Gela, città dalle anticheradici greche. La storia affiora tra i resti dell’acropoli e nel paesaggio che circonda la Torre diManfria, eretta nel XVI secolo per proteggere le coste dagli assalti ottomani. Poco distante, aVittoria, riscopriremo le tracce di una fondazione seicentesca e la vitalità di una comunità che sistringe ogni anno intorno alla sua festa patronale.

Un viaggio tra arte, fede, natura e storia, lungo cammini antichi e sentieri ancora poco battuti,dove ogni incontro è una scoperta e ogni luogo custodisce una memoria da ascoltare.La XIX edizione del programma partirà dall’Italia, ma continuerà a spaziare anche all’estero, ognisabato mattina alle 9.30 su Canale 5, andranno in onda le nuove puntate de I Viaggi del Cuore,visibili anche sul canale internazionale Mediaset Italia. Come sempre, la trasmissione ospiteràanche alcuni tra gli autori più significativi del panorama editoriale italiano, in collaborazione conEdizioni San Paolo. In ogni viaggio ci sarà il supporto di Famiglia Cristiana per approfondimentidi attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. E non mancherà la presenza di Missionidon Bosco, che racconterà il suo operato in Argentina, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.