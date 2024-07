Alla Villa Bellini di Catania arriva la carica di “Hellraisers” il tour estivo di Salmo & Noyz

Spettacoli

L’attesa sta per finire: il 12 luglio arriva a Catania il tour “Hellraisers” di Salmo & Noyz all’interno del Wave Summer Music 2024, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Un appuntamento alla Villa Bellini tanto atteso dai fan ed anche dai due artisti in vetta a tutte le classifiche di vendita. «Entrambi – dice Noyz – al sud abbiamo sempre avuto un’ottima risposta soprattutto d’estate, quando la gente si ritira tutta al sud d’Italia, quindi non escludo che uno che si vede un live a Milano sia lo stesso che se lo va a vedere in Puglia, in Sicilia o in Sardegna quest’estate. In Sicilia è sempre bello, abbiamo due super date a Palermo e Catania».

«Ho voglia di suonare in Sicilia – dice Salmo – l’anno scorso ho dovuto bloccare due date perché non stavo bene e mi è spiaciuto non poter suonare». Con Hellraisers i due artisti ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album Cvlt (già disco d’oro), uscito lo scorso 3 novembre. Un’occasione perfetta per assaporare dal vivo tutta la loro energia e carica live. L’annuncio della data arriva dopo il debutto di Cvlt alla #1 posizione in Fimi nella classifica degli album più venduti e dei vinili più venduti – mantenuta per due settimane consecutive -, e la certificazione di disco d’oro a una sola settimana dall’uscita. L’ondata generata dall’arrivo del disco ha inoltre superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione.