Amadeus lascia la Rai per Discovery? La scelta nei prossimi giorni

Registra le nuove puntate di Affari Tuoi, l’access prime time dei record che viaggia oltre i 5,5 milioni di spettatori. E si prepara a condurre il 4 e 5 maggio Una Nessuna Centomila – In Arena, l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne a Verona, che andrà poi in onda su Rai1. Ma intanto per il futuro professionale di Amadeus si prospettano ore decisive: nei prossimi giorni – martedì secondo il Corriere della Sera – è previsto l’incontro con il vertice Rai, con ogni probabilità con il direttore generale Giampaolo Rossi, e poi il conduttore potrebbe sciogliere le riserve. Rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, o cedere alle sirene di Warner Bros Discovery, che lo aspetta a braccia aperte?

Il borsino delle indiscrezioni pende per un altro clamoroso colpo per il colosso americano che, dopo l’accordo con Fabio Fazio, sarebbe pronto a ingaggiare la punta di diamante del palinsesto della tv pubblica per portarlo al Nove e affidargli proprio l’access prime time, la sua fascia di elezione, quella su cui ha costruito il suo patto di ferro con il pubblico. A traslocare potrebbe essere anche il format Soliti Ignoti, il cui contratto con la Rai sarebbe ugualmente in scadenza. In ballo ci sarebbe anche l’ipotesi di una serie di prime serate legate alla musica, in cui Amadeus metterebbe in campo l’esperienza del quinquennio da direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, con risultati storici in termini di ascolti, spot e impatto sul mercato discografico.

Ad alimentare i rumors è anche oggi Fiorello: «Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare», dice lo showman aprendo Viva Rai2!. «Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà» aggiunge scherzando. «Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima». Poi affronta il tema dei destini incrociati con l’amico Ama: «E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no». E prima dello show, nella diretta Instagram dell’alba, Fiorello aveva anche chiarito: «Il 10 maggio finisce VivaRai2! e io posso andare a lavorare a Teleminkia… Io sono sempre stato libero. Non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky… Solo a progetto, io posso decidere sempre».