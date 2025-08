Amazon.it, Milano si conferma la città italiana che legge di più

agenzia

Poi Pavia e Padova. Al top 'Il Dio dei nostri padri' di Cazzullo

ROMA, 06 AGO – Milano mantiene il suo primato: è ancora una volta la capitale italiana della lettura. Pavia conferma la sua storica passione per i libri, mentre Padova guadagna terreno e conquista il terzo gradino del podio, seguita da Bologna che sale dal sesto al quarto posto. Siena e Pisa, pur perdendo qualche posizione rispetto agli anni precedenti, restano nella parte alta della classifica. Da segnalare l’ascesa di Firenze, che guadagna due posizioni e si piazza al settimo posto. Roma e Cagliari scivolano leggermente, mentre Trieste, da sempre crocevia letterario, chiude la top 10. È la classifica stilata anche quest’anno da Amazon.it sulla base del numero di vendite pro capite sia di eBook che di libri cartacei nelle città italiane con più di 50mila abitanti, nel periodo tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025. Questa la top 10 completa delle città italiane più appassionate di lettura nel 2025: 1) Milano; 2) Pavia; 3) Padova; 4) Bologna; 5) Siena; 6) Pisa; 7) Firenze; 8) Cagliari; 9) Roma; 10) Trieste. Per quanto riguarda i generi, tra luglio 2024 e giugno 2025 le preferenze dei lettori italiani si sono concentrate su grandi storie e temi profondi. A dominare sono la letteratura e la narrativa, seguite da testi di formazione e consultazione, gialli e thriller, psicologia e narrativa storica. Al primo posto tra i titoli più amati c’è “Il Dio dei nostri padri” di Aldo Cazzullo, che guida il lettore in un viaggio appassionante dentro la Bibbia, raccontata come il più grande romanzo mai scritto, con continui richiami all’attualità e alla storia dell’arte. Seguono “Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar e “Tatà” di Valérie Perrin; al quarto posto “Il passato è un morto senza cadavere” di Antonio Manzini; chiude la top 5 “Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri. È dal 2010 che Amazon ha aperto per la prima volta le sue vetrine virtuali in Italia e, tra i primi prodotti disponibili, c’erano proprio i libri. Quindici anni che raccontano l’evoluzione della lettura i cambiamenti della cultura. Tra i bestseller del biennio 2010-2011 su Amazon.it si trova “Cotto e Mangiato” di Benedetta Parodi. Tra i titoli più amati anche “Steve Jobs” di Walter Isaacson, “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco e “Io e te” di Niccolò Ammaniti. Nel biennio successivo scoppia l’abitudine alla lettura digitale: tra i bestseller domina “Cinquanta sfumature di grigio” di E.L. James, mentre la categoria “bambini e ragazzi” conquista il primo posto tra le più vendute sulla piattaforma. Negli anni seguenti, la lettura assume un valore identitario: nel 2018 spicca “Un capitano” di Francesco Totti, biografia personale e popolare di una delle figure sportive più iconiche del Paese. Durante la pandemia, la casa torna al centro della vita quotidiana e cresce il bisogno di evasione. Lo dimostrano i titoli più letti: il primo volume della saga “Harry Potter e la Pietra Filosofale” di J.K. Rowling, in edizione tascabile, e “La Canzone di Achille” di Madeline Miller. Nel 2022 è invece “Il Fabbricante di lacrime” di Erin Doom a dominare le classifiche, caso editoriale nato proprio dal web e dalle community digitali.

