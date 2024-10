Amazon sfida la tv, speciale in diretta per le elezioni Usa

agenzia

Condotto da Brian Williams, ex anchorman di Nbc Nightly News

ROMA, 18 OTT – Amazon sfida la tv e punta a diventare la piattaforma di riferimento per seguire la notte delle elezioni americane. L’azienda ha annunciato sul suo blog che trasmetterà in streaming su Prime Video uno speciale in diretta condotto dall’ex anchorman della trasmissione Nbc Nightly News, Brian Williams. Lo show inizierà il 5 novembre alle 23 italiane, giorno dell’election day. “Brian Williams sarà affiancato in diretta da ospiti di spicco del mondo dell’informazione e dei media tradizionali, con background e prospettive diverse, per condividere i risultati dei sondaggi in tempo reale e commenti”, spiega la società aggiungendo che si tratterà di una “presentazione informativa, accessibile e non di parte”. Questo speciale per la notte delle elezioni è l’ultima novità nella programmazione live di Amazon. Dal 2022 la piattaforma trasmette in diretta le partite del giovedì sera della Nfl (Thursday Night Football) e dal 2025 avrà i diritti per un gran numero di partite della Nba. Con questa ulteriore mossa, Amazon si inserisce nella sfida alle reti televisive tradizionali e ad altri servizi di streaming.

