Amedeo Minghi in piazza a Lascari

spettacoli

Il tour arriva in Sicilia

In tempi non sospetti, aveva composto canzoni indirizzate sul tema deflagrante relativo ai periodi bellici, “1950 e Cuore di Pace” a riascoltarle suonano di attualità.

Amedeo Minghi, autore appartenente allo zoccolo duro della It di Micocci, un trascorso tra i “Pandemonium”, titolare di un repertorio senza tempo, inossidabile come i metalli pregiati, alla fine del 2024, ha dato alle stampe “Anima Sbiadita”, brani inediti dedicati alla moglie scomparsa, un pertinente tour teatrale, altrettante concerti per la stagione estiva in corso. Un appuntamento a Lascari – Piazza Belvedere, sabato 5 luglio ad ingresso gratuito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA