Angelo Duro e la polemica sulla “figa”: «Mi sento discriminato»

Angelo Duro, noto comico e attore palermitano, ha recentemente scatenato un’ondata di polemiche sui social con un post provocatorio. Nel messaggio, Duro ha dichiarato di essere astemio, non fumatore e vegetariano, ma di non rinunciare alla “figa”, aggiungendo che nei suoi tour ne incontra molta.

Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, con molti utenti che hanno criticato il linguaggio esplicito e considerato sessista. Duro ha risposto alle critiche con un ulteriore post, esprimendo la sua frustrazione per quella che definisce “eterofobia”. Ha paragonato la reazione negativa al suo post con l’accoglienza positiva riservata a chi dichiara la propria omosessualità, sostenendo che entrambi i casi riguardano l’espressione della propria sessualità.