Anna, con il suo nuovo singolo Désolée debutta al top

agenzia

la prima artista solista a riuscire nell'impresa quest'anno

ROMA, 20 GIU – Anna, ancora una volta, con il suo nuovo singolo “Désolée”, ha debuttato direttamente alla #1 della classifica settimanale dei singoli più venduti in Italia (FIMI/GFK). Anna è la prima artista solista a riuscire nell’impresa quest’anno nella classifica dei brani più venduti settimanalmente. L’ultima a ricoprire questa posizione in classifica è stata Mariah Carey (nella settimana 52/2024) e la stessa Anna con la sua mega-hit “30° C” (nella settimana 36/2024). “Désolée”, che è già virale su TikTok Italia, è arrivata anche alla #1 della classifica singoli di Spotify Italia, di Apple Music, top5 in quella di Amazon Music ed è già tra i brani più trasmessi dalle radio nel nostro Paese. Con “Désolée” Anna ha esteso il suo record su Spotify come artista donna con il maggior numero di brani che hanno raggiunto la #1 nella classifica singoli giornaliera (“Bando”, “Bando RMX” con Gemitaiz e MadMan, “Cookies N’ Cream” con Guè e Sfera Ebbasta, “Vetri Neri” con Ava e Capo Plaza, “Everyday” con Takagi & Ketra, Geolier e Shiva, “BBE” con Lazza, “30° C”, “TT LE GIRLZ” con Niky Savage). “Désolée” è già uno dei tormentoni dell’estate 2025. Come rivelato da Anna sui social, le coreografie del singolo sono state curate da Carlos Diaz Gandia, già dietro le coreografie di artisti internazionali come Will Smith e Nathy Peluso e diventato virale sui social grazie al suo lavoro per artisti come Gaia e Mahmood.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA