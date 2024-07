Anna da record, Vera baddie terza settimana top classifica

agenzia

È la prima artista donna italiana da 10 anni a questa parte.

ROMA, 19 LUG – ANNA da record: per la terza settimana consecutiva “Vera baddie” si conferma alla #1 della classifica album in Italia (FIMI/GFK). È la prima artista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte. L’album, che è già certificato Oro, sta ottenendo risultati straordinari sulle piattaforme digitali con tutte le tracce entrate in classifica. Solo su Spotify l’artista è attualmente presente con ben 3 brani nella top5 (oltre al singolo “30°C” alla #1, troviamo “I Love It” e “TT LE GIRLZ” rispettivamente alla #3 e alla #4). “30°C” si riconferma la hit dell’estate, da poco certificata Disco di Platino (FIMI/GFK). Il singolo si trova attualmente alla #2 della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK) dove è presente con altri 2 brani nella top10, è al n.1 della classifica brani di Spotify da 27 giorni e alla #2 nella chart di Apple Music. Nella classifica settimanale di TikTok Italia, inoltre, Anna occupa le prime tre posizioni (“30°C”, “I Love It” e “TT LE GIRLZ”). Anche su YouTube ANNA ottiene risultati giganteschi: “30°C” è il secondo brano più ascoltato, mentre i visual video di “I Love It” e “Bikini” occupano rispettivamente la posizione #3 e #4 della top5 dei video più visti. In radio, infine, questa settimana “30°C” è fra le canzoni più trasmesse dai network. Dopo l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj, ANNA s’imbarcherà nel suo primo vero tour nei club quest’autunno con quasi tutte le date già sold-out.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA