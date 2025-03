Annandrea Vitrano: da “I Soldi Spicci” al grande schermo, ora maestra di recitazione a Palermo

L'INIZIATIVA

Un workshop ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo dal 28 al 30 marzo: percorso intensivo dedicato alla preparazione emotiva, al rapporto con l'altro in scena e all'approccio con la macchina da presa

Annandrea Vitrano, l’attrice palermitana nota per il duo comico “I Soldi Spicci” e per i suoi recenti ruoli nei film “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani e “Nuovo Olimpo” di Ferzan Özpetek, è pronta a condividere la sua esperienza con aspiranti attori e attrici in un workshop di recitazione dal titolo “Work(Heart)”.

Il workshop, che si terrà nello Spazio Marceau ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo dal 28 al 30 marzo, è un percorso intensivo dedicato alla preparazione emotiva, al rapporto con l’altro in scena e all’approccio con la macchina da presa.

Annandrea Vitrano, che ha anche firmato la regia dello spettacolo teatrale nazionale “Spaiato” di Claudio Casisa, prodotto da Arts Promotion, metterà a disposizione dei partecipanti la sua esperienza e la sua passione per la recitazione, offrendo consigli pratici e strumenti utili per affrontare il mondo del cinema e del teatro.

Il workshop è aperto a un massimo di 14 partecipanti e per essere selezionati è necessario inviare il proprio curriculum e una foto in primo piano, o in alternativa una lettera motivazionale accompagnata da una foto. Tutti i dettagli è possibile trovarli sui profili social di Annandrea.