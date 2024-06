Antonella Clerici operata d’urgenza, ‘tutto bene’

agenzia

Lo racconto per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione

ROMA, 13 GIU – Antonella Clerici è stata operata d’urgenza a Roma. Lo racconta la stessa conduttrice tv in un post sui social in messaggio cui allega una sua foto dal letto della clinica in cui è ricoverata. “Come sempre voglio essere sincera con voi – scrive – e raccontarvi cosa mi è successo perche’ questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. Giovedi scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da li’ parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto e’ andato bene” aggiunge. La conduttrice ringrazia tutti i medici e gli infermieri che l’hanno curata e assistita e gli amici che le sono stati vicini. E chiude: “Adesso un po’ di convalescenza… a presto”. Tantissimi i messaggi d’affetto e vicinanza dei suoi colleghi e follower.

