spettacoli
Antonello Venditti al Verdura, il 10 settembre il secondo concerto
Canzoni di vita, canzoni senza tempo, canzoni nate sotto una buona stella, spesso figlie di un’età spettinata, che in alcuni frangenti hanno il dono della malinconia, una brezza all’insegna della bellezza da ricordare e custodire.
Un concerto di Antonello Venditti, è un viaggio temporale, non soltanto angoli personali, piuttosto memoria collettiva, sabato scorso al Verdura di Palermo, voce intensa, musicisti collaudati, spicca il talento di Toti Panzanelli alle chitarre e Amedeo Bianchi al sax, per un appuntamento relativo alla versione 2025 dei 40 anni dalla pubblicazione di “Cuore”, un live in replica mercoledì 10 settembre nello stesso posto.