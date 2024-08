Antonello Venditti non delude: le sue canzoni non tramontano mai

il concerto

E’ stata una serata di emozioni, e soprattutto di scuse, quella andata in scena ieri sera nell’arena della Villa Bellini di Catania, nel penultimo appuntamento del Catania Summer Fest e con Antonello Venditti sul palco. Il cantautore romano, ha voluto iniziare il suo concerto chiedendo scusa per l’episodio avvenuto qualche giorno prima a Barletta, dove aveva ripreso una disabile, rea di disturbare la sua esibizione. Venditti ha detto di essersi sbagliato, di non avere capito chi era la ragazza e di essere stato sottoposto ad una gogna mediatica senza precedenti, che se fosse capitato ad un giovane artista, avrebbe sicuramente troncato la sua carriera.