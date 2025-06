Antonello Venditti, sei concerti siciliani per attraversare 40 anni di musica

spettacoli

Il tour dell'artista romano nell'isola

«Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma la vita non li spezza», i quattro ragazzi sono Ernesto Bassignano, Francesco De Gregori, Giorgio Lo Cascio, Antonello Venditti, accomunati dalla frequentazione in un locale storico storico della capitale, il folkstudio che ha dato loro i natali artistici.

L’introduzione di queste righe è una strofa tratta da “Notte prima degli esami”, colonna sonora del Venditti odierno, una scrittura con quattro decenni di vita contenuta nell’album “Cuore”, divenuta vessillo dei ragazzi in procinto di affrontare gli esami di maturità.