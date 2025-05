Aperto 37/o Salone del libro, subito folla tra gli stand

agenzia

Taglio del nastro con il ministro Giuli

TORINO, 15 MAG – Al via al Lingotto Fiere di Torino la 37esima edizione del Salone Internazionale del libro, la seconda sotto la guida di Annalena Benini. A tagliare il nastro il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e la vice presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino. All’auditorium sono presenti anche l’ambasciatore dei Paesi Bassi, e Vincenzo De Luca, presidente della Campania, regione ospite di questa edizione. “Il Salone è un motore economico. Siamo molto attenti al mercato, ospiteremo una sezione dedicata interamente al romance. Siamo attenti anche ai piccoli e medi editori. L’altro grande pilastro è la promozione della lettura” ha detto Silvio Viale, presidente dell’Associazione Torino la Città del libro. I padiglioni del Lingotto Fiere sono già affollati. Tantissimi i ragazzi delle scuole ai quali il Salone dedica come ogni anno il Bookstock Village. Sono 1.225 i marchi editoriali presenti con oltre 700 stand su una superficie espositiva di 137.000 metri quadrati. Il tema scelto per l’edizione 2025 ‘Le parole tra noi leggere’, un omaggio al romanzo di Lalla Romano, celebra il dialogo attraverso la parola e il potere della letteratura di creare ponti tra persone, culture e visioni del mondo. Tantissimi gli ospiti italiani e internazionali che arriveranno al Salone. Sono previsti 2.000 incontri all’interno della fiera, 500 diffusi nel Salone Off in tutta la città.

