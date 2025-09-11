Aperto e pubblicato il testamento di Armani

agenzia

Due i documenti scritti di suo pugno

MILANO, 11 SET – Giorgio Armani ha lasciato due testamenti in forma segreta, ossia scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Il primo è del 15 marzo scorso e il secondo del 5 aprile successivo. La pubblicazione dei due documenti, ossia la loro apertura dal notaio Elena Terrenghi, è del 9 settembre. È quanto risulta all’ANSA dall’archivio notarile di Milano. Al momento non si conoscono i contenuti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA