Applausi per i “Matia Bazar” a Tremestieri Etneo

Il concerto

Acclamazione, ieri sera, a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, per la rinnovata formazione dei Matia Bazar. La band fa memoria nel panorama musicale italiano con nomi come Antonella Ruggiero, Silvia Mezzanotte, Aldo Stellita, GianCarlo Golzi e Piero Cassano. Fabio Perversi, nel gruppo già da 26 anni, raccogliendo il testimone da Golzi e Cassano, ha ricostituito nel 2022 la nuova squadra che sta riscuotendo nuovi consensi di pubblico.