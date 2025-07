Apple Music, Shape of You di Ed Sheeran al top ultimi 10 anni

agenzia

Il brano più ascoltato in assoluto. L'artista: "Arriva ovunque"

ROMA, 06 LUG – È Shape of You di Ed Sheeran il brano più ascoltato in assoluto nell’ultimo decennio su Apple Music, che ha diffuso la classifica delle 100 canzoni al top sulla piattaforma. Al momento dell’uscita, nel 2017, Shape of You ha battuto il record di canzone pop più ascoltata nella storia della piattaforma per numero di stream nel primo giorno a livello globale. Durante i primi 10 anni di Apple Music, il brano è stato al primo posto nella classifica Top Pop Songs di almeno un Paese per oltre 1.800 giorni — più di qualsiasi altra canzone. Ha inoltre raggiunto la vetta della classifica generale Top Songs in almeno un Paese per oltre 1.000 giorni. Alle sue spalle nella top 100, Blinding Lights di The Weeknd in seconda posizione e God’s Plan di Drake sul terzo gradino del podio. Ed Sheeran è tra i primi cinque artisti per numero di brani presenti nella top 500, con 11 canzoni in classifica, tra cui Shape of You (#1), Perfect (#8), Thinking Out Loud (#64), I Don’t Care (con Justin Bieber, #131), Bad Habits (#183), Castle on the Hill (#192), Photograph (#201), The A Team (#262), Shivers (#265), Galway Girl (#411) e Beautiful People (feat. Khalid, #454). Per celebrare questo traguardo, il cantautore britannico ha incontrato Zane Lowe di Apple Music per parlare della scrittura di Shape of You e dell’impatto duraturo della canzone, rivelando tra l’altro che inizialmente non avrebbe voluto cantarla lui stesso: “Sai, quando l’ho scritta, non mi è neanche passato per la testa… So che può sembrare strano, ma ho scritto tantissime canzoni così. Ovviamente non proprio così, ma in centinaia di occasioni sei in studio e dici: “Creiamo un’atmosfera, andiamo avanti, poi a fine giornata vediamo tra cinque o sei canzoni se ce n’è una buona’. Era il mio primo giorno di lavoro con Steve Mac, io e Johnny siamo entrati in studio e abbiamo lavorato a raffica, brano dopo brano. A fine giornata, abbiamo riguardato il materiale e ci siamo detti: ‘Questa non è male’. Quella sera stavamo registrando la batteria per un brano di Divide, Eraser, così io e Johnny siamo andati ai Rak Studios e ho fatto ascoltare il brano a Ben Cook ed Ed Howard, che erano a capo di Asylum Records — l’etichetta che aveva in roster me, Charli XCX, Anne-Marie e Rudimental. Ho detto: ‘Questa potrebbe tranquillamente diventare una canzone dei Rudimental con Rihanna’. E loro: ‘Sei matto. Dovresti tenerla’”. Ma ora, otto anni dopo, “continuo a suonarla ovunque. Posso andare in qualunque parte del mondo, anche nella giungla in Cambogia, e tutti conoscono quella canzone. Ha raggiunto posti incredibili”, sottolinea Sheeran.

