Aprirà il 1 novembre il Grande Museo Egizio del Cairo

agenzia

L'annuncio del premier egiziano dopo l'approvazione di Al Sisi

ROMA, 06 AGO – Il Grande Museo Egizio del Cairo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo novembre. Lo ha annunciato oggi, all’inizio della riunione di gabinetto, il primo ministro egiziano Mustafa Madbouly, dopo l’approvazione da parte del presidente Abdel Fattah Al Sisi. Si tratta dell’ultimo annuncio di apertura per il più grande e avveniristico museo egizio del mondo, realizzato a fianco delle piramidi di Giza, dopo quello, mancato, dello scorso luglio, a quasi 20 anni dall’avvio della sua costruzione, nel 2006. Madbouly ha esortato tutti i soggetti coinvolti ad accelerare i preparativi perché questa volta la data sia rispettata. Alcune sale del museo, che non sostituirà ma si affiancherà a quello ottocentesco di piazza Tahrir, sono già visitabili, ma l’inaugurazione ufficiale del Gem è stata rinviata più volte. L’apertura – ha sottolineato il primo ministro – “è stata preparata per essere un evento eccezionale, che si aggiunge a una serie di importanti eventi nazionali legati alla storia moderna dell’Egitto”. Si prevede, fra l’altro – ha detto -, la presenza di alte personalità da molti Paesi del mondo.

