Ariana Grande rassicura i fan: «Non lascio la musica per il cinema»

La popstar: «Sto lavorando a un piano per tornare a cantare dal vivo nel 2026»

«Non lascio la musica per il cinema. Sto lavorando a un piano per tornare a cantare dal vivo nel 2026». Ariana Grande, la popstar americana conosciuta per la sua voce potente e i suoi successi planetari, ha voluto chiarire un punto cruciale per i suoi fan: il cinema non prenderà il posto della musica nella sua vita. L’artista, che ha da poco ottenuto tre nomination ai Grammy Awards per il suo ultimo album “Eternal Sunshine”, ha confermato di essere stata scelta per un nuovo ruolo cinematografico, ma ha anche sottolineato che la sua carriera musicale resta al centro dei suoi progetti futuri.

Dopo l’esperienza accanto a Cynthia Erivo in “Wicked”, Ariana sarà protagonista dell’adattamento cinematografico del celebre libro del Dr. Seuss “Oh, The Places Yoùll Go!” (“Oh, quante cose vedrai!”). Tuttavia, in un messaggio condiviso sui social, la cantante ha voluto rassicurare i fan: «Cantare e fare musica è – e sarà sempre – la mia ancora di salvezza», ha scritto. «Ci sarà bisogno di fare spazio a tutto».Il suo ultimo album, Eternal Sunshine”, uscito nel 2024, ha riscosso ampi consensi da parte della critica e del pubblico, ma finora non è stato portato in tour. L’ultima volta che Ariana è salita su un palco per una tournée mondiale risale infatti al 2019, con la Sweetener World Tour. Buone notizie, però, per chi spera di rivederla dal vivo: «Sto lavorando a un piano per cantare per voi il prossimo anno”, ha anticipato. “Anche se solo per un po’».

Oltre alla musica e alla recitazione, Ariana è anche a capo di un brand di cosmetici di successo. Riconosce che bilanciare così tanti progetti non è semplice, ma assicura di aver trovato un equilibrio che rispecchia meglio la sua visione artistica attuale: «La mia carriera musicale potrebbe non sembrare più come prima, ma preferisco di gran lunga ciò che vedo nella mia mente ora».