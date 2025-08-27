Arisa al Teatro antico di Taormina: ode alla classicità del canto

musica

Il concerto con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano

È una delle voci più intense, amate e riconoscibili della scena musicale italiana, capace di attraversare registri, stili e generi con rara naturalezza. È un’interprete raffinata ma spontanea, che perciò arriva al cuore. Tutto questo – e ancora di più – è Arisa, che giovedì 28, alle 21,30, sarà protagonista di una serata speciale al Teatro antico di Taormina, nel contesto del Festival Internazionale Taormina Arte 2025.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone di altissimo profilo del Festival promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco. La rassegna è sostenuta dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dal Ministero della Cultura, e gode del patrocinio del Parco Archeologico Naxos-Taormina. Sotto la direzione artistica di Gianna Fratta, la kermesse segue un’impostazione multigenere e si conferma quale punto di riferimento per la musica, il teatro e le arti performative in genere, fondendo tradizione e innovazione in una cornice unica.

Nata a Genova e cresciuta a Pignola, Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha conquistato il pubblico italiano con la sua vocalità poliedrica, oltre che con l’innata vocazione di trasmettere emozioni. Il suo percorso artistico è costellato di riconoscimenti, a partire dalla vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2009 con il brano Sincerità, che ha segnato l’inizio di una brillante carriera. Nel 2014 ha trionfato nella categoria Campioni con Controvento, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama di riferimento.

Arisa ha presto allargato i propri orizzonti oltre quelli della cantante: attrice, doppiatrice e volto televisivo, ha saputo costruire un rapporto autentico con il pubblico, grazie a una sensibilità interpretativa e a una scrittura che spazia dal pop alla canzone, entrambi d’autore, fino a sperimentazioni più intime e sofisticate. Nel concerto di Taormina, presenterà una selezione dei suoi brani più celebri, come – oltre a quelli citati – La notte, Meraviglioso amore mio, Malamoreno e Potevi fare di più, rivisitati in una veste orchestrale esclusiva.