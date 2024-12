Arriva il Festival Musica & Monumento diretto dal pianista catanese Gianfranco Pappalardo Fiumara

spettacoli

Una kermesse di concerti con orchestra e con celebri solisti vede protagonista la città di Catania dal 27 dicembre

Tre appuntamenti musicali di alto livello artistico sono in programma, dal 27 al 29 dicembre, nel Palazzo della Cultura di Catania nell’ambito del Festival ‘Musica e Monumento’, rassegna patrocinata dall’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dal dipartimento del Turismo della Regione Siciliana e con il contributo del Comune di Catania.

I tre concerti, tutti ad ingresso gratuito, vedranno esibirsi artisti di fama internazionale provenienti, come il maestro Giuseppe Crapisi, direttore d’orchestra, Claudio Gallina, al pianoforte, Gianfranco Pappalardo Fiumara, al pianoforte, Francesco Paolo Scola, al clarinetto, Diego Obiso, primo violino dell’Orchestra da Camera ‘A. Scarlatti, orchestra nata nel 2016 in seno alla formazione dell’Istituto Culturale Scarlatti, ente sostenuto dal Mic, e Riccardo Obiso, già allievo dello storico Conservatorio.

“Si tratta di una iniziativa – dichiara Gianfranco Pappalardo Fiumara, direttore artistico della rassegna – che celebra, in un luogo dal grande fascino come il Palazzo della Cultura di Catania, l’eccellenza musicale siciliana per coinvolgere gli amanti della bella musica e non solo. Sono tre concerti che brillano per professionalità, per gli aspetti accademici, per la formazione ma soprattutto perché rappresentano un excursus diamantino che spazia da Bach al periodo romantico, fino alla sicilianità, attraverso l’epopea dei Florio. Un binomio, quello della musica e dei monumenti, dal grande fascino. Ringrazio per il sostegno all’iniziativa i dipartimenti dei Beni culturali e del Turismo della Regione Siciliana e il Comune di Catania. Indubbiamente la carriera accademica e artistica internazionale degli artisti dà alla manifestazione il giusto spessore. E sono certo – conclude il pianista – che la rassegna sarà molto apprezzata, così come già avvenuto in passato, sia dalla critica specializzata che dal folto pubblico che ha sempre assistito ai concerti”.