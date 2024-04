Arrivano i “reboot” delle serie storiche: da Sandokan (con Can Yaman) a Zorro

televisione

Paramount+ e Rai Fiction al lavoro

Su un piccolo schermo (o meglio tanti piccoli schermi) dove l’offerta è sempre più caotica e bulimica, major e piattaforme già da tempo provano a fidelizzare gli spettatori riproponendo revival, reboot e remake di serie sia vintage sia recenti che erano state capaci di conquistare il pubblico. Un susseguirsi di ritorni spesso poco fortunati (tra i casi più recenti le nuove versioni di Gossip Girl e Perry Mason. cancellate dopo due stagioni), a volte rivelatisi solidi, come Hawaii Five-0, ma raramente più riusciti degli originali.

I reboot

Tra i reboot approvati dopo il successo dell’episodio pilot c’è Matlock, il legal drama in onda dal 1986 al 1995 negli Usa con Andy Griffith mattatore, reimmaginato dalla Cbs con la premio Oscar Kathy Bates nei panni della brillante e rassicurante avvocata Madeline ‘Matty’ Matlock. Ci sono poi almeno due grandi progetti di reboot che rileggono successi letterari globali, già adattati per il cinema. Una serie su Harry Potter prodotta da Warner Bros. Discovery che potrebbe arrivare con la prima stagione nel 2026 e The girl with the dragon tattoo, serie per Prime Video centrata sulla geniale e ribelle hacker Lisbeth Salander dai romanzi polizieschi di Stieg Larsson, su cui sta lavorando come showrunner Veena Sud (The Killing).La talentuosa June Diane Raphael (Grace & Frankie) sarà protagonista di Something Wicked, serie comedy liberamente ispirata al cult Vita da Strega (1964-1972) con Elizabeth Montgomery. Sulla sitcom comedy/fantasy sta lavorando per un reboot anche Judalina Neira (The Boys e Daisy Jones and the Six). Si starebbe per riaprire l’universo mockumentary di The Office, fucina di talenti in commedia. Greg Daniels, showrunner della versione Usa con Steve Carell, in onda dal 2005 al 2013, reinvenzione della serie Brit nata da Ricky Gervais e Stephen Merchant (già rifatta in almeno 12 Paesi oltre agli Usa), sta pensando a un nuovo progetto che da The Office dovrebbe riprendere alcuni elementi. Inoltre debutterà su Prime Video quest’anno il The Office australiano con Zoe Terakes e Felicity Ward.

Il ritorno di X Files

C’è molta attesa per l’immersione con un nuovo cast e nuove storie in The X Files su cui sta lavorando Ryan Coogler (Creed, Black Panther) per Disney+. Un reboot del quale ha parlato favorevolmente anche il creatore originale della serie, Chris Carter, con cui Coogler si è consultato. A più di 25 anni dalla stagione finale potrebbero tornare in reboot tv (dopo il flop al cinema nel 2017 con Dwayne Johnson) i bagnini di Baywatch. La Fremantle, detentrice dei diritti della serie originale con David Hasselhoff e Pamela Anderson, ha dato l’incarico di sviluppare una nuova versione a Lara Olsen (90210).La famiglia irriverente della sitcom Sposati con figli (1987-1997), con un cast straordinario che comprendeva Ed O’Neill, Katey Sagal e Christina Applegate, dovrebbe rivedersi presto in una versione reboot animata, con in voce gli stessi interpreti. È animato anche il reboot di un’altra sitcom classica, Good Times con John Amos e Esther Rolle, su una famiglia afroamericana a Chicago (in onda negli anni ’70, spin-off del gioiello Maude) reinterpretata nella nuova versione, al debutto il 12 aprile su Netflix, con una comicità più adulta e provocatoria. Le stesse scelte (animazione e temi adulti) sono alla base del ritorno nel mondo dei Flintstones, con il sequel/spin-off Bedrock, in fase di sviluppo: tra i motori del progetto c’è Elizabeth Banks, coproduttrice esecutiva e voce di Ciottolina versione donna primitiva in carriera.

Il ritorno di Zorro e Sandokan