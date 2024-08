Ascolti tv, con le azzurre d’oro del volley Rai2 vola al 40%

agenzia

Bene le ultime gare. La cerimonia di chiusura vince la serata

ROMA, 12 AGO – Grandi emozioni e ascolti record per l’ultimo giorno di Olimpiadi. La finale di volley femminile, trasmessa alle 13, che ha visto le azzurre vincere la medaglia d’oro, è stato l’evento olimpico in assoluto più seguito con 5 milioni 500mila telespettatori e il 40.3% di share. Numeri altissimi già dal mattino per le ultime gare dei Giochi di Parigi con una media, tra le 8.56 e le 12.28, di 1 milione 463mila spettatori e del 22.8%. Nello specifico, l’atletica leggera alle 8.58 ha avuto il 25.3% e 1 milione 458mila spettatori, il pentathlon moderno, dalle 12.50 alle 12.55, è arrivato al 21% con 2 milioni 461mila. Bene, nel pomeriggio, anche la finale della pallacanestro olimpica con un netto del 20.2% e 1 milione 899mila spettatori (dalle 15.41 alle 17.22) e la pallanuoto con il 13.8% e 1 milione 237mila spettatori (dalle 17.25 alle 17.59). In prima serata, grande attenzione per la cerimonia di chiusura, proposta in diretta su Rai2 dalle 20.50, seguita da 2 milioni 801mila spettatori con uno share del 23.4%.

