Ascolti tv, serata nel segno di “Temptation Island”: il reality show di Canale 5 supera “I Leoni di Sicilia” su Raiuno

I DATI

A livello complessivo i canali Mediaset si sono imposti su quelli della tv di Stato

Serata televisiva nel segno di Temptation Island che su Canale5 ha appassionato 3 milioni 124mila spettatori con il 21.5% di share. Su Rai1 la serie I Leoni di Sicilia ha raggiunto 2 milioni 502mila telespettatori con il 14.1% di share. Su La7 DiMartedì è stato seguito da 1 milione 249mila persone con il 7.6% di share e nel segmento DiMartedì Più, in seconda serata, da 380mila con il 6.63%. Su Italia1 il film I mercenari 3 ha realizzato 946mila spettatori (5.5%). Su Rai2 per The Floor – Ne rimarrà solo uno i telespettatori sono stati 733mila con il 4.4% di share. Su Rai3 il film Gli ultimi saranno gli ultimi è stato visto da 705mila spettatori (3.7%). Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha avuto una media di 692mila telespettatori (4.9%). Su Tv8 X Factor – Audizioni ha registrato 416mila spettatori con il 3.6% di share. Su Nove c’era il film La maschera di ferro visto da 339mila telespettatori (2.1%).