Associazioni cinema, ‘riparte dialogo con Giuli sul tax credit’

agenzia

L'annuncio: "Incontriamo il ministro il 6 giugno"

ROMA, 28 MAG – Dopo la lettera sulla crisi del cinema riparte il dialogo con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sul tax credit: lo annunciano in una nota le associazioni di settore che si erano mobilitate nelle scorse settimane. “Siamo lieti di annunciare che venerdì 6 giugno alle 10.30 si terrà un primo incontro tra il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e una delegazione di esperti rappresentanti dei diversi settori del sistema cinema, accompagnati da Claudio Santamaria e da Giuseppe Fiorello come delegati dei firmatari della lettera”, si legge. Come chiesto nella lettera, l’incontro ha come scopo l’individuazione di un percorso concreto per affrontare “il quadro di complessiva incertezza normativa e i ritardi nella gestione della riforma del tax credit, che ha causato una crisi di sistema colpendo molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti, lasciando senza lavoro centinaia di lavoratrici e lavoratori, a cui manca anche un sostegno al reddito per il 2025 e un sussidio di recupero salariale e contributivo per il 2024”. L’incontro, si spiega, “non vuole certo sostituire i tavoli tecnici già attivi tra il ministero e le associazioni di settore, ma essere di stimolo per arrivare quanto prima a superare una crisi che si protrae da molto tempo e che tutti vogliamo superare insieme”. Questi i delegati scelti da un’assemblea che si è svolta domenica 25 maggio, tra alcuni dei firmatari e i rappresentanti di una ventina di associazioni: Andrea Occhipinti; Stefano Massenzi (consulente tecnico sul tax credit); Corrado Azzolini (Confartigianato/prod indipendenti); Simonetta Amenta (Agici – produttori indipendenti); Stefano Rulli (Coordinamento delle Associazioni di Autori e Autrici); Vittoria Puccini (Unita) Dario Indelicato (#Siamoaititolidicoda).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA