Attori teatro su Flotilla, staffetta con Enia, Germano, Sermonti

agenzia

Sostituiscono due interpreti di A Place Of Safety di Kepler 452

ROMA, 26 SET – Due degli interpreti di Place of safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale, lo spettacolo in prima questa sera a Roma al Teatro Vascello si sono imbarcati sulla Global Sumud Flottilla verso Gaza e non potranno quindi prendere parte alla messa in scena dell’ultimo lavoro della compagnia Kepler-452 realizzato in collaborazione con Sea-Watch e con Emergency, che racconta della tratta migratoria nelle acque del Mediterraneo centrale, attraverso le voci degli stessi operatori umanitari. Era previsto che salissero sul palco Miguel Duarte, fisico matematico portoghese oggi capo missione per Sea-Watch, e Flavio Catalano, ufficiale tecnico sommergibilisti della Marina Militare in pensione volontario su Life Support per Emergency. A sostituirli arriveranno oggi, in occasione della prima romana, Davide Enia in sostituzione di Flavio Catalano e Dario Salvetti in sostituzione di Miguel Duarte. Domani saliranno sul palco al loro posto Lodo Guenzi ed Elio Germano e domenica Lino Musella e Pietro Sermonti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA