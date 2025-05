Augusta si prepara ad abbracciare San Domenico: non solo fede ma anche tanti concerti coi big della musica italiana e cabaret

L'evento

Il sindaco Di Mare: «Sviluppo territoriale grazie anche a questi eventi»

La città di Augusta si appresta a celebrare il santo patrono San Domenico, e lo fa stilando un lunghissimo calendario di appuntamenti sia religiosi che anche ludici. Un momento di festa per l’intero comprensorio, ma anche un momento di riflessione per la comunità cristiana.

Una festività tanto attesa per i fedeli pronti ad un lungo e interminabile abbraccio al santo patrono, in uno dei momenti liturgici per eccellenza. Non solo preghiere e celebrazioni, ma anche spazio al divertimento con i big della musica italiana che saliranno sul palco di piazza Castello perché è qui che ci si divertirà.

L’amministrazione

Nel tempo l’amministrazione comunale ha ampliato il periodo dei festeggiamenti patronali creando un antipasto stagionale per la stagione estiva. Un mix importante realizzato dall’amministrazione perché nel tempo «abbiamo coniugato la centralità della festa del patrono – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – e l’abbiamo trasformata un evento religioso ma anche culturale. Questi sono argomenti che ci stanno tanto a cuore perché attraverso questi momenti si creare lo sviluppo. Augusta inizia ad essere attrattiva dal punto di vista turistico anche grazie a questi appuntamenti che sono un’anticipazione della stagione estiva».

Gli appuntamenti

Sabato 17 maggio (ore 21,30), primo concerto di piazza con gli Eiffel 65, il frontman e cantante siracusano Jeffrey Jey (all’anagrafe Gianfranco Randone) e il musicista astigiano Maury (Maurizio Lobina).

Domenica 18 maggio è il turno di Benji & Fede che nel 2019 hanno raggiunto il successo con la hit Dove e quando.

Martedì 20 maggio sul palco sarà il turno del cantautore Raf con “Self Control”.

Venerdì 23 maggio, vigilia della festa di San Domenico, sarà il cantautore romano Fabrizio Moro a esibirsi sul palco di piazza Castello. Sul palco nel giorno della ricorrenza dell’eccidio del giudice Giovanni Falcone a Capaci il cantautore tornerà con il suo Pensa, il brano che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo del 2007.

Il sabato 24 maggio (ore 22), giorno della festa patronale, sarà lo spettacolo di cabaret del duo comico palermitano Matranga e Minafò con la presentazione di Salvo La Rosa.

Domenica 25 maggio (ore 21,30), a chiudere il corposo cartellone dei festeggiamenti patronali arriveranno Nino Frassica & Los Plaggers Band, per un originale concerto-cabaret rodato in diverse piazze italiane.

