Bajani, ‘grato a tutti quelli che hanno creduto in me’

agenzia

"La letteratura è contraddire la versione ufficiale"

ROMA, 04 LUG – “Sono ventidue anni che pubblico libri. Gratitudine per tutti quelli che hanno creduto in me, i lettori, gli editori. Quest’anno sono i 60 anni della Feltrinelli che ha creduto in me”. Lo ha detto Andrea Bajani, emozionato all’annuncio della vittoria del Premio Strega 2025 bevendo dalla bottiglia del liquore Strega. “La letteratura è contraddire la versione ufficiale” ha aggiunto lo scrittore.

