Bajani stacca tutti e guida cinquina Strega, seconda Terranova

BENEVENTO, 04 GIU – Andrea Bajani con 280 voti per L’anniversario (Feltrinelli), guida la cinquina del Premio Strega 2025 votata la sera del 4 giugno al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), 226 voti e al terzo Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), 205 voti. Ex aequo al quarto e quinto posto per Paolo Nori, con Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), entrambi 180 voti. Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 626 votanti su 700 (pari all’89,4% degli aventi diritto).

