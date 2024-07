Ballando con le Stelle, “Arrivo Milly”: scelta l’ottava concorrente del programma

Tv

Il nome di una nota showgirl e conduttrice televisiva va ad aggiungersi ai sette già selezionati

«Arrivo Milly». Bianca Guaccero è l’ottava concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. A svelarlo è il profilo Instagram ufficiale di Ballando con le stelle con un video che la vede protagonista l’attrice di note fiction di successo e conduttrice tv di programmi Rai che, capelli legati in una coda, maglietta rosa e pantaloncini corti in tinta, va in bicicletta e quando si ferma esclama: «Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare e io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Era ballare? Ah vabbè, ma allora io non vedevo l’ora di ballare, perché ci vedremo quest’anno a Ballando con le stelle. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando. Ragazzi, mi raccomando: vi aspetto e non mancate. Arrivo Milly!».