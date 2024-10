“Ballando con le Stelle”, Barbara D’Urso si prepara a stupire tutti sulla pista da ballo

In tv

L'ex conduttrice di Canale 5 sarà ospite soltanto per una sera nella trasmissione di Milly Carlucci

E’ l’attesissima ballerina per una notte nella puntata di stasera di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci è finalmente, dopo un lungo “corteggiamento”, a portare la collega Barbara D’Urso davanti alle telecamere del suo programma, su Rai 1. “Avevamo cercato di incontrarci anche qualche anno fa, ma all’epoca lei era molto impegnata con le produzioni televisive di Canale 5 e non aveva trovato il tempo di venire da noi”, ha spiegato qualche giorno fa la Carlucci.