Ballando con le Stelle, Mariotto assente nel giorno della finale. Milly Carlucci: «E’ caduto e si è fatto male»

il caso

Lo stilista, storico membro della giuria del popolare show Rai, è stato al centro delle polemiche nelle ultime settimane

Guillermo Mariotto ha saltato la finale di “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci, in apertura dell’ultima puntata, ha ufficializzato l’assenza dello stilista, storico membro della giuria: «Guillermo è caduto e si è fatto male, ci ha mandato il suo certificato. Si è rovinato una gamba, compresi muscolo e legamenti. Guillermo, Buon Natale! Ti vogliamo bene e ti aspettiamo qui a braccia aperte, sei tutti noi. Non c’è Ballando senza Guillermo», le parole di Milly Carlucci.

A Riad, dove era andato per motivi di lavoro, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni è scivolato e la caduta gli ha provocato un trauma al ginocchio. Stamattina a Fiumicino è stato visto accompagnato dal personale dell’aeroporto su una sedia a rotelle, come ha appreso l’Adnkronos.

Si chiude così per questo anno l’avventura su Rai 1 che ha visto Mariotto protagonista, nelle ultime settimane, soprattutto sui social per alcune sue intemperanze e prese di posizione cominciate il 30 novembre scorso. Il “caso” è iniziato con la decisione, all’improvviso, di lasciare il programma motivata da problemi legati ad una importante “commessa” di abiti, creati per alcune principesse arabe, in partenza il giorno dopo per Riad.