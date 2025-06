Ballerina apre il Taormina Film Fest, Len Wiseman e Norman Reedus nell’universo di John Wick

CINEMA

Len Wiseman e Norman Reedus a Taormina per l’anteprima di Ballerina, film d’apertura del Taormina Film Fest. Il regista (Underworld, Die Hard) e l’attore (protagonista della rinomata saga di The Walking Dead e ora impegnato negli spin off su Daryl Dixon, il suo personaggio nella saga) sono arrivati ieri nella Perla dello Ionio per la presentazione ufficiale dell’uscita di Ballerina, il quinto capitolo dell’universo di John Wick che ha aperto la 71 esima edizione del Taormina Film Festival nella sezione Fuori concorso.

Attesissimi, Len e Norman si sono fermati per i giornalisti all’ingresso del Palacongressi, insieme con Tiziana Rocca, e poi hanno incontrato il pubblico.

Ballerina è nelle sale americane ed europee dal 5 maggio, ma in Italia il film (distribuito da 01 Distribution) ha ritardato l’uscita per farla coincidere con l’inizio del Festival, in cui il film è stato presentato in anteprima assoluta.

Narratiavmente, Ballerina si colloca nell’universo di John Wick durante gli eventi del terzo capitolo della saga (Parabellum). La protagonista è la ballerina assassina Eve Macarro, interpretata da Ana de Armas.

«Sono sempre stato un appassionato della serie (si riferisce ai film della serie – ndr) e sono partito da cosa, se non fossi stato io a dirigere il film, mi sarebbe piaciuto vedere in scena, a cosa avrei sperato che accadesse, che cosa mi sarei aspettato che accadesse e cosa invece mi avrebbe fatto infuriare se lo avessi visto – ha dichiarato il regista Len Wiseman – È stata una grandissima opportunità, è stato bello essere coinvolto, John è un personaggio con un fascino particolare e unico».