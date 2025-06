“Ballerina” con Ana de Armas, ecco lo spin-off dalla saga di John Wick

la saga

Firmato da Len Wiseman, sempre sulla linea del revenge movie, sarà in anteprima al Taormina Film Festival

Undici anni fa debuttava il primo film di John Wick, la parabola action/thriller diretta da Chad Stahelski con Keanu Reeves mattatore, sull’ex killer dallo spirito zen che torna in azione per vendetta quando gli uccidono l’amatissima cucciola di beagle Daisy. Una saga che ha dato vita, finora, a quattro film (il quinto è in preparazione), una serie tv spin-off (The Continental, una nuova è in scrittura), più adattamenti per videogame e fumetti. Ora arriva anche il primo spin-off cinematografico, Ballerina di Len Wiseman, sempre sulla linea del revenge movie, con Ana de Armas (nominata all’Oscar per la sua interpretazione intensa e drammatica in Blonde, in cui è Marilyn Monroe) come carismatica protagonista. Al suo fianco, Reeves/Wick con altri volti importanti del franchise come Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, e tra le new entry Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus. Il film esce negli Usa il 6 giugno, mentre in Italia aprirà il Taormina Film Festival e dal 12 giugno sarà in sala con 01 Distribution.

Wiseman, co-autore, a sua volta, di una saga, quella fantasy/horror/action di Underworld, entra senza remore in questo universo di killer, pedine di misteriose organizzazioni criminali globali, alzando abbondantemente il conto dei morti e premendo sulla contaminazione tra generi (già amata da Stahelski, qui coproduttore) dalla commedia nera al wuxiapian (i film di ‘cappa e spada’ orientali) in tinte tarantiniane, passando per il western. Il tutto in una valanga di citazioni ed omaggi, da Buster Keaton a Sergio Leone.

Il punto debole, una trama a tratti convenzionale e abbozzata, è controbilanciato dall’ottima prova, anche fisica, di de Armas (si è allenata per mesi nell’uso delle armi, nelle arti marziali, sulle complesse coreografie di combattimenti e nel balletto, ndr). L’attrice, d’altronde, già aveva rubato la scena nel breve ma intenso ruolo di un’agente della Cia a fianco di James Bond in “No Time to Die”.La storia all’interno della saga si pone cronologicamente tra John Wick 3 – Parabellum (dove c’era una scena che evocava la presenza della giovane killer) e John Wick 4. De Armas è Eve Macarro alias Ballerina, testimone da bambina dell’uccisione del padre che aveva tentato di lasciare il gruppo criminale guidato dal ‘Cancellierè (Byrne). La piccola viene ‘adottatà dalla Ruska Roma, l’organizzazione (di cui era stato parte anche Wick) che, dietro la copertura di un’accademia di danza classica in un teatro, prepara, sotto la guida del ‘Direttore’ (Huston) letali agenti killer. Eve, da subito una delle allieve più brillanti, anche nell’uso ‘creativo’ di armi più o meno convenzionali, comprese granate, pattini da ghiaccio, lanciafiamme o una pompa antincendio, durante uno dei primi ‘lavori’ ritrova le tracce del Cancelliere. Il voler compiere il suo piano di vendetta si fonde per lei con la necessità di salvare una bambina, Ella, riportata all’interno di quel mondo. Una scelta che le farà affrontare un villaggio montano pieno di nemici e lo stesso John Wick.

«Una delle cose che mi è piaciuta di più della sceneggiatura di “Ballerina” è che è un po’ l’opposto della storia di John Wick – spiega Wiseman nelle note di produzione -. Wick sta cercando di uscire dalla sua vita da assassino; Eve vuole entrare in gioco, vuole essere un’assassina. Mi interessava esplorare le circostanze in cui qualcuno sceglie quella vita». Ana de Armas, grande fan della saga, voleva che la protagonista di Ballerina “fosse comprensibile e realistica. Ha avuto un’infanzia molto traumatica che ha cambiato la lente attraverso cui Eve vede la vita».