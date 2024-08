Banksy, il settimo giorno nel London Zoo ecco L’Acquario

agenzia

L'opera, con sfumature di azzurro, su un gabbiotto della polizia

ROMA, 11 AGO – “Il settimo giorno Banksy si riposerà”, aveva scritto un fan su Instagram parafrasando una celebre frase della Bibbia e ipotizzando che il celebre street artist britannico si sarebbe preso una pausa. E invece il settimo giorno Banksy continua ad arricchire il suo London Zoo, come fa puntualmente da una settimana: l’ultima opera ad apparire è un acquario, a decorare le pareti – questa volta anche con sfumature di azzurro – di un gabbiotto della polizia, come documenta il profilo IG ufficiale del writer. Nei giorni scorsi erano apparse, in diverse location nelle strade di Londra, le silhoette nere di una capra, due elefanti, tre scimmiette, un lupo, due pellicani e un grosso felino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA