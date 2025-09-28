Barbara D’Urso si racconta a “Ballando con le Stelle”: «Qualcuno decide che devi cadere…e ti buttano giù»

In tv

L'ex conduttrice di punta di Canale 5 ha ripercorso gli ultimi due anni trascorsi lontana dal suo pubblico

Barbara D’Urso riparte da “Ballando con le Stelle”. E durante una clip di presentazione, nel corso della prima puntata del programma di ieri sera su Rai 1, racconta quello che le è successo dopo quel 2 giugno del 2023, quando salutò il suo pubblico di Canale 5 convinta di poterlo ritrovare nella stagione televisiva successiva, per poi scoprire poco dopo che non sarebbe più stato così e non per sua volontà.

“In questi due anni ho attraversato il dolore”, racconta la conduttrice e attrice. “Adesso sono qui per ripartire e per dimostrare che a qualsiasi età, dopo una caduta, si puo’ ricominciare”.