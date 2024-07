Basta che non sudi, sabato lo spettacolo de Il Gatto blu apre la rassegna “Teatro in corte” ad Aci Bonaccorsi

Spettacoli

"Basta che non sudi" pièce teatrale tratta dall’omonimo libro del mattatore Astorina arriva in scena sabato 27 luglio

La comicità brillante e mai scontata di Gino Astorina e dei compagni di avventura Francesca Agate, Nuccio Morabito, Luciano Messina – alias Il Gatto Blu – è l’ingrediente speciale di “Basta che non sudi” pièce teatrale tratta dall’omonimo libro del mattatore Astorina che arriva in scena sabato 27 luglio, ore 21 alla Corte di Palazzo Recupero Cutore ad Aci Bonaccorsi quale spettacolo inaugurale della rassegna Teatro in Corte, organizzata dall’Associazione Città Teatro e, ormai da tanti anni, appuntamento fisso nella cittadina etnea.«Selfie, tweet, hashtag ormai parliamo come se fossimo extraterrestri – dice l’attore catanese con la sua inconfondibile comicità – . Amicizie, tradimenti, sesso, tutto virtuale! Gli unici a non essere informatizzati rimangono il mio salumiere, il mio barbiere e il mio meccanico. Nell’era del computer di bordo ancora ad una mia richiesta: «Quantu quantu ci voli di tempu e soprattutto di soddi p’aggiustari a machina?». Lui, il meccanico, allarga le braccia e comincia un discorso senza fine: « Prima l’haja rapiri poi si talia e poi viremu chi ci voli. Poi che ci posso dire? Approssimativamente possono essere cento così come si può arrivare ai mille euro». Con il salumiere, invece, il dialogo va più o meno così: «Lorenzo posso avere un etto e mezzo di mortadella?». Lui: «Signòggino è mezzo chilo che fa lascio? Che Dio li protegga sono una razza in via d’estinzione, come gli euro nelle mie tasche!». Da queste considerazioni, Gino Astorina, Francesca Agate, Nuccio Morabito, Luciano Messina danno vita, con la loro inconfondibile verve e ironica, a uno spettacolo godibile fatto di sketch, battute e tipica comicità targata Il Gatto blu.La rassegna “Teatro in corte” continua, domenica 28 luglio con “Il Piccolo Principe in Arte Totò”, con Antonio Grosso e Antonello Pascale; domenica 11 agosto con “Il senso della misura” di e con Mario Incudine; sabato 17 agosto con “Oltre Oceano” di Costanza Diquattro con Lidia Schillaci; domenica 25 agosto con “La Giara” di Luigi Pirandello con Tuccio Musumeci, regia di Giuseppe Dipasquale; sabato 31 agosto “Vissi d’arte, vissi d’amore, un viaggio tra parola e musica nel mondo di Giacomo Puccini” con Marianna Cappellani, Bruno Torrisi, Ninni Spina.