Battistelli: ‘Il Leonka viva, la Scala vada a suonar lì davanti’

Il compositore, 'lo sfratto è stata una violenza'

MILANO, 27 AGO – “Faccio un appello alla Scala: potrebbe fare un concerto fuori dal Leoncavallo”: il compositore Giorgio Battistelli, direttore artistico del festival MiTo in programma a Torino e Milano dal 3 settembre, lancia la proposta dopo lo sfratto dello storico centro sociale dalla sede di via Watteau a Milano. “Quando l’ho saputo ho sentito uno strappo dentro di me – dice all’ANSA – E’ stata una violenza, qualcosa di non necessario chiudere uno spazio storico dove si è stratificata la memoria. Perché non si riesce a convivere e la politica non fa il suo?”. E proprio dalla convinzione che il Leoncavallo dovrebbe vivere arriva il suo appello alla Scala.

